 

14 мая боевики на Донбассе нарушали режим тишины 11 раз – штаб ООС

15.05.2021, 8:34, Новости дня
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“Вблизи Гнутово враг использовал артиллерийские установки 120-го калибра, а у Марьинки – противотанковые пушки. Неподалеку Водяного и Новогородского противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Широкино – еще и из минометов 82-го калибра. Вблизи Светлодарска российские оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Екатериновки – еще и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Новотошковского оккупанты дважды открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

За прошлые сутки пострадавших среди украинских военных нет.

“На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь”, – добавили в штабе.

С начала суток 15 мая зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

“Неподалеку населенных пунктов Гладосово и Марьинка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов”, – сообщили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/196783095600716/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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