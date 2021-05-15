 

В Украине за сутки сделали 23,6 тыс. прививок от коронавируса

15.05.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала кампании в Украине первую прививку получило 936 499 людей человек.

“Из них получили одну дозу – 936 497 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 13 661 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом)”, – написал министр.

Самое большое количество прививок 14 мая сделали во Львовской области (2026), наименьшее – в Сумской (339).

Прививки проводила 271 мобильная бригада, также их делали в 910 прививочных пунктах.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/926620444547618

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

13 мая Степанов отметил, что достигнуть стопроцентной вакцинации от COVID-19 будет невозможно, Минздрав надеется на вакцинацию 70% населения.

Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / “Делегация Украины на переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции”. Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

30.12 / МИД оценил угрозы Киева сделать тему Крыма «адской» для России

26.08 / Вашингтон ввел санкции против 24 компаний из Китая

04.07 / Тегеран заявил о безуспешных попытках урегулировать спор по СВПД

01.07 / Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

17.07 / Зеленский сделал заявление в годовщину катастрофы рейса MH17. Его раскритиковали за то, что он не упомянул Россию

20.04 / Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО

16.12 / Частным клиникам в Москве разрешили делать прививки от COVID-19

22.02 / Назван срок службы стиков DualSense

19.01 / Новый эпицентр заражения коронавирусом выявлен в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика