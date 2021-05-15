Экс-спецназовец США приговорен к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

Суд в США приговорил бывшего спецназовца Питера Рафаэля Дзебински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, обвинение требовало 17 лет лишения свободы, передает Associated Press.

Бывший «зеленый берет» Сухопутных сил США Питер Рафаэль Дзебински-Деббинс, признавшийся в работе на российскую разведку, приговорен к 15 годам и 8 месяцам лишения свободы. Согласно данным СМИ, обвинение требовало для него более сурового наказания в виде 17 лет заключения. Защита настаивала на том, чтобы Дзибински-Деббинсу назначили лишь пять лет тюрьмы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу на суде бывший спецназовец принес извинения за содеянное, подчеркнув, что стал «жертвой российской разведки» и «подверг себя опасности», сознавшись, что якобы работал на нее.

«Я страдал в моем одиноком молчании 25 лет», – сообщил Деббинс.

Напомним, офицер признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами еще в 2019 году, он объяснял свой поступок мессианским видением своей роли.

Из судебных материалов следует, что 45-летний Деббинс якобы сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В этот период он периодически посещал Россию, где встречался с представителями спецслужб.

Утверждается, что в 1997 году ему присвоили кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.

22 августа 2020 года Деббинса арестовали в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им «информации, касающейся вопросов национальной обороны».

Американский Минюст считает, что Деббинс работал с ФСБ и ГРУ и был завербован во время своего визита в 1996 году, когда приехал в Россию по линии образовательной программы и жил в Челябинске. Российская разведка дала ему кодовое имя «Икар Лесников».

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