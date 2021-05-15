 

Ученые: Пробиотики помогают лечить респираторные инфекции у пожилых людей и людей с ожирением

15.05.2021, 7:42, Разное
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Исследователи сообщили, что пробиотики помогают предотвратить респираторные инфекции. Специалисты считают, что их ежедневное употребление связано с малым количеством симптомов со стороны верхних дыхательных путей.
Бенджамин Маллиш, доктор медицины, исследователь Отделения болезней пищеварения Имперского колледжа Лондона сообщил, что проникновение полезных бактерий в кишечник понижает риски респираторных инфекций. Это доказывает то, что микробиом кишечника имеет тяжелые отношения с разными системами органов и влияет на всю работу тела.

Ученые повторно анализировали подробные ежедневные дневники людей, участвующих в раннем двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании потери веса и антибиотиков. Изучая записи общих симптомов инфекции дыхательных путей, включая боль в горле, кашель, хрипи, эксперты выяснили, что добровольцы, которые принимали пробиотики 6 месяцев, имели на 27% меньшую общую частоту симптомов верхних дыхательных путей в сравнении с группой плацебо. Наибольшую эффективность наблюдали у людей возрастом 45 лет и старше, а также у лиц, которые имели ожирение.

Люди с лишним весом подвергаются высоким рискам респираторных инфекций. Предыдущие опыты демонстрируют, что пробиотики помогают уменьшить число инфицирования верхних дыхательных путей у детей и здоровых взрослых, но очень мало информации о такой уязвимой группе пожилых людей, у людей с ожирением и избыточным весом. Эксперт полагает, что рандомизированные клинические испытания в будущем помогут узнать механизмы, которые взаимосвязаны с уменьшением респираторной симптоматики, и изучить вероятное воздействие пробиотиков на иммунитет.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org



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