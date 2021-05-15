 

Бархатный маникюр: как его носить, чтобы быть в тренде (матовые оттенки придутся весьма кстати)

15.05.2021, 7:40, Разное
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Этот вариант украсить ногти — тренд среди знаменитостей и икон стиля. Его техника незамысловата, но эффект потрясающий: ногти покрывают лаком нужного цвета, а поверх посыпают специальный порошок. После высыхания остается композиция, напоминающая дорогой травленый бархат.

Идеи бархатного нейл-арта

Как и любой модный тренд, бархатное покрытие на все ногти — моветон. Гораздо лучше будет смотреться вариант, когда выделен только один ноготь (при этом можно сделать акцент, подобрав более темный оттенок).

Чудесное решение — когда цвет «пуха» совпадает с цветом лака. Такой маникюр невероятно элегантный и сдержанный. Контуры рисунка можно оттенить блестками или стразами.

Стоит помнить о правиле, которое регламентирует глубину декольте и длину подола: чем больше открыто в верхней части наряда, тем больше нужно прикрыть в нижней. В случае бархатного нейл-арта нужно придерживаться того же принципа в отношении цветовой гаммы: так как нежные объемные линии — сами по себе сильный акцент, то лучше всего отдать предпочтение нюдовым оттенкам (см. главное фото).

В целом, подбирая основу, обратите внимание на приглушенные тона. На них отлично будут смотреться контрастные бархатные линии и узоры.

Вообще контраст весьма характерен для нового модного тренда, главное — помнить о чувстве меры.

Ну и напоследок скажем, что даже просто матового покрытия достаточно, чтобы чувствовать себя причастным к последним модным веяниям.



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