Политолог Карбалевич: Евросоюз боится превратить Белоруссию во вторую Украину

Многие политологи обратили внимание, что Евросоюз не торопится вводить четвертый пакет санкций против властей Белоруссии. Эксперты сочли, что ЕС изменил свою позицию в отношении этой страны. Однако у Валерия Карбалевича иное мнение.

Кандидат исторических наук уверен, что страны Евросоюза не только не могут найти консенсус в этом вопросе, но и боятся превратить Белоруссию во вторую Украину. Также Брюссель осознает, что предыдущие пакеты санкций не дали никаких результатов, диктатура в республике продолжается.

“ЕС сегодня как единая структура слабее выглядит, чем это было лет 10–15 назад”, – считает Карбалевич.

Также эксперт не сомневается, что у белорусско-американских отношений нет перспектив. По его мнению, в ближайшее время американский посол не появится в Минске.

Напомним, ранее Валерий Карбалевич высказался о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политолог скептически относится к этой истории, а фильм “Убить президента”, который показал государственный телеканал ОНТ, он назвал болтовней. Якобы там много несостыковок, что говорит о несостоятельности сценария.