В каньоне в штате Юта нашли женщину, которая прожила тут полгода, питаясь травой и мхом

В начале мая 2021 года в штате Юта случайно нашли женщину, которая пропала еще полгода назад. Обнаружили ее в глубине каньона, куда ходят только туристы, причем женщина заявила, что все эти полгода питалась "мхом и травой".

Довольно необычные новости пришли на днях из американского штата Юта. Подробности этого инцидента до сих пор неизвестны, нет даже фотографии "героини" сюжета, однако даже весьма краткая информация выглядит шокирующей.

Все сведения об инциденте пока известны лишь из доклада шерифа штата Юта, выпущенном 3 мая 2021 года. Полгода назад, в ноябре 2020 года, в штате пропала без вести 47-летняя местная жительница. Полиция узнала об этом случайно, когда люди заметили на стоянке для туристов в районе Даймонд Форк в Спэниш Форк Каньон чей-то брошенный автомобиль.

Внутри автомобиля были найдены сумка и личные вещи, принадлежавшие жительнице штата Юта, чье имя было выяснено из оставленных в сумке документов, но в докладе не указано.

Полиция попыталась найти родственников этой женщины, но им это не удалось. Далее им посчастливилось выяснить адрес пропавшей и понять, что в своем доме этой женщины тоже нет, а ее бывшие коллеги по работе не знают, где она может находиться.

Полицейские так же тщательно проверили с вертолета весь район вокруг того места, где был найден автомобиль женщины, но ничего подозрительного они не обнаружили.

Единственной подсказкой в деле было то, что у пропавшей женщины похоже были некоторые проблемы психического характера. Но это тоже мало помогло делу.

В начале мая 2021 года один из местных полицейских в сотрудничестве с представителями частной поисково-спасательной группы решил еще раз поискать пропавшую женщину в районе Даймонд Форкс и на этот раз проверить район с помощью беспилотника. Он запустил беспилотник, но тот в какой-то момент упал и разбился глубоко в каньоне.

В попытке найти беспилотник, полицейский и оператор беспилотника сами поехали в каньон и когда начали обшаривать заросшие деревьями и кустарником склоны каньона, то внезапно наткнулись на туристическую палатку.

Палатка была грязной и выглядела потрепанной, поэтому они подумали, что она давно брошена. Но когда они расстегнули молнию и заглянули внутрь, то обнаружили внутри худую и слабую женщину, похожую на ту, которую они и разыскивали.

После короткой беседы с ней, полицейский понял, что женщина не потерялась, а сознательно решила остаться жить в этом месте. При этом все эти полгода она, по ее же словам, питалась в основном лишь мхом и какой-то травой. Хорошо хоть с водой у нее проблем не было, рядом протекал ручей.

Полицейский отвез женщину в больницу, чтобы там дали оценку ее психического и физического здоровья. Судя по всему, женщина более менее нормально перенесла зимний холод и, несмотря на холод и странную диету, не находилась в критическом состоянии.

Что дальше будет с неназванной "потеряшкой", не понятно, в докладе шерифа указано, что так как женщина не совершила никаких противоправных проступков, они не в праве задерживать ее или запрещать возвращаться обратно, если она захочет это сделать. Однако они дали ей "некоторые средства", чтобы она смогла хотя бы какое-то время питаться нормальным продуктами.