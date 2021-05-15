Проклятие индейского знахаря и загадочные убийства в калифорнийском городке Пасо Роблес

Сначала на ранчо Пасо Роблес была странным образом убита маленькая девочка и ее родители почти сошли с ума, рассказывая о том, что это место населено призраками. Новые владельцы ранчо тоже столкнулись с паранормальной активностью.

В округе Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния (США) находится городок Пасо Роблес, который возник на этом месте в 1884 году и быстро прославился как курорт с горячими источниками и грязевыми ваннами.

Ранее на этом месте располагалось ранчо Пасо де Роблес, площадью в 25 тысяч акров, а еще раньше тут была земля различных индейских племен.

На протяжении многих десятков лет об этом месте ходят мрачные легенды. Якобы люди иногда умирают тут загадочной смертью из-за того, что индейцы прокляли эту землю.

Истоки легенд уходят к той эпохе, когда сюда начали приезжать первые белые поселенцы. Большинство индейцев не считали их врагами и принимали благосклонно, но старый индейский знахарь по имени Хаго заподозрил неладное и заявил, что от поселенцев их народу будет большое зло.

Так как мало кто послушал Хаго, он решил действовать более наглядно и однажды поднялся на местную гору Санта-Инес (Ла-Пьедра-Пинтада) и выбил на большом камне грозную надпись "На всех, кто в будущем придет с неправомерными требованиями на эти земли, падет проклятие".

В последующие годы именно действием этого проклятия объяснялись все странные и подозрительные несчастные случаи, появления призраков, явления полтергейста, погодные аномалии и прочее, что казалось местным жителям зловещим и необычным.

Однажды поселенцев тут стало так много, что и гора и находящийся на ней камень с проклятием стал частью большого ранчо, того самого, под названием Пасо де Роблес. У супругов – первых хозяев этого ранчо, была трехлетняя дочь, которая однажды была найдена мертвой со следами удушения на шее.

Обезумевшие от горя родители девочки обвиняли во всем нечистую силу и рассказывали, что на территории их ранчо постоянно происходили различные сверхъестественные явления. Эти явления начались до смерти девочки и продолжались после ее смерти. В конце концов родители девочки просто бросили это ранчо и уехали неизвестно куда.

Несколько лет ранчо стояло в запустении, а потом откуда-то объявились новые владельцы – мужчина по имени Фред Дин с женой Миртл и 14-летней дочерью Бертой. Дин был хорошо осведомлен о том, что про ранчо говорят местные жители, в том числе он слышал истории про "шумных духов" и призраков, но он считал себя большим скептиком и просто не верил в подобные вещи.

Однако стоило ему и его семье заселиться сюда, как они тут же стали очевидцами всевозможных паранормальных явлений. Они слышали пугающие звуки и не могли понять откуда они раздаются и что является их источником, двери в доме открывались и закрывались сами по себе, тарелки с едой могли пропадать прямо с накрытого стола, стоило лишь на секунду отвернуться и тд.

Жена и дочка Дина так сильно были напуганы этими явлениями, что в конце концов перестали спать на втором этаже дома, где располагались спальные комнаты, а ночью устраивались в столовой возле очага. При этом сам Фред Дин все еще храбрился и продолжал спать наверху в кровати.

17 ноября 1919 года Фред как обычно ушел спать наверх, а его жена и дочь Берта легли спать возле очага на первом этаже. Далее случилось следующее ужасное событие:

"Я спала внизу с моей девочкой, которая заболела. Меня разбудил поезд, идущий через земли Пасо Роблес в 5 часов. Затем я услышала шум, который, как мне показалось, исходил от моей кошки, и открыла дверь, чтобы впустить ее. Но шум теперь шел с другого направления. Я подумала, что это странно, но вернулась на диван. Затем я снова услышала шум – как будто наверху двигали что-то тяжелое. Я окликнула Фреду, но он не ответил. Затем я рискнула подняться вверх по лестнице и увидела, что дверь в спальню Фреда открыта. Я снова позвала его, не получив ответа. Затем я побежала в его комнату и включила свет", – рассказывала Миртл Дин.

Когда свет рассеял мрак, бедную женщину ожидало ужасное зрелище. Ее муж лежал, растянувшись на кровати, залитой кровью, с расколотой головой, перерезанным горлом и многочисленными ранами на теле, которые предполагали, что его безжалостно избивали тупым предметом.

Позже выяснилось, что похоже на него напали, когда он спал, так как Фред даже не успел достать свою винтовку, которую обычно держал под рукой рядом с кроватью.

Напуганная миссис Дин закрыла дочь Берту в ее комнате, чтобы уберечь от предполагаемых бандитов, если они еще где-то рядом, а потом выбежала из дома, чтобы позвать соседей на помощь. Ей удалось благополучно добраться до соседних домов и оттуда вызвать полицию. Приехавшие полицейские обыскали ранчо и обнаружили во дворе треснувший топор и окровавленную опасную бритву.

Было предположено, что именно этим предметами убили Фреда Дина, однако кроме них не было найдено никаких следов убийцы или группы убийц, словно они были невидимками.

Полиция тщательно допросила жену Дина и его дочь, подозревая, что они могут знать больше. чем рассказывать, но они ничего не могли сказать. Тем ни менее миссис Дин была арестована и обвинена в убийстве своего мужа.

Во время суда некий очевидец обвинил Миртл Дин в измене своему мужу, так как якобы видел как она покупала коробку сигар, а Фред Дин не курил сигары. На этом основании было построено обвинение: якобы любовник пришел к женщине в гости, а когда муж случайно проснулся, то он его убил по просьбе миссис Дин или самостоятельно. То, что 14-летняя Берта ничего не слышала, объяснили, что якобы миссис Дин дала вечером дочери сильное снотворное, чтобы она крепко спала.

Все это плюс окровавленные орудия убийства стали достаточно убедительными доказательствами для судьи, чтобы посадить миссис Дин в тюрьму, а потом отправить в психиатрическую клинику.

Тем ни менее, некоторые местные жители не поверили в вину миссис Дин, так как они отлично знали все те легенды об агрессивных призраках, которые могут нападать на людей и даже убивать их, которые окружали это ранчо.

Постепенно все больше людей стали говорить о том, что Фреда Дина погубила не его жена, а проклятие старого индейского знахаря Хаго, либо призрак вселился в нее саму, либо призрачная сущность самостоятельно накинулась на Фреда и жестоко убила его.

Через несколько месяцев дорожные рабочие копали землю рядом с ранчо Фреда Дина и внезапно откопали 13 человеческих скелетов. Вскоре было выяснено, что там 10 скелетов взрослых людей и три детских. Никто не знал, кем и при каких обстоятельствах были убиты эти люди, но эта находка совсем близко к проклятому ранчо тоже была объявлена доказательством работы проклятия Хаго.

В выпуске San Francisco Chronicle за май 1920 года об этом жутком открытии было написано следующее:

"Первый череп обнаружил Т.С. Титер, сотрудник округа, занятый на дорожных работах. Лопата скользнула и обнажила череп на несколько дюймов ниже поверхности. Дальнейшие раскопки привели к обнаружению еще девяти черепов и множества человеческих костей, некоторые из которых были искалечены и раздавлены, как будто их разрубили на куски.

На нескольких черепах были следы, которые указывали на то, что жертвы подверглись нападению с яростью, очень похожей на ярость, отмеченную в случае с Фредом Дином. К тому времени, как вся общая могила была раскопана, были обнаружены полные скелеты десяти мужчин и женщин и трех детей.

Естественно, далее последовали самые смелые предположения относительно источника этой тайны. Многие приписали убийства сверхъестественным силам и вспомнили древнее индийское проклятие знахаря Хаго".

Некоторые предположили, что это были скелеты индейцев, а само место являлось старым и давно забытым индейским кладбищем, поскольку в могиле якобы были найдены индейские чаши. Другие заявили, что они очевидно являлись жертвами массового убийства. Окончательная идентификация останков так и не была проведена и даже не известно, были ли эти скелеты старыми или достаточно свежими.

Точно не известно и то, что дальше случилось с Миртл Дин, но некоторые записи показывают, что она томилась в государственной больнице в Агньюс до самой смерти, унося с собой все секреты в могилу. Происходили ли на территории ранчо, а далее и самого городка, еще какие-то странные смерти, не указано.