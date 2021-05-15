 

Власти заблокировали банковские счета редакции «Радио Свобода» в Москве

15.05.2021, 6:58, Разное
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Банковские счета московского бюро «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* заблокированы в рамках исполнительного производства о взыскании 5 млн рублей, назначенных в качестве штрафов за отсутствие маркировки иноагента, сообщает само издание.

Как уточняет издание, судебные приставы вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства по судебным решениям в отношении ООО «РСЕ/РС». Всего приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования, отмечает издание.

На банковские счета организации наложен арест. Исполнительное производство возбуждено в отношении 10 судебных решений, сообщает издание. Общая сумма штрафов за отсутствие маркировки иноагента составляет 5 млн рублей, а двухмесячный период выплаты штрафов, согласно документам, уже истек, пишет «Радио Свобода».

«Мы считаем все эти штрафы незаконными, они нарушают и Конституцию, и закон о печати, мы оспариваем это в рамках российской судебной системы. Будем бороться дальше»», — рассказал «Новой газете» директор Русской службы «Радио Свобода».

Ранее Роскомнадзор составил более 500 протоколов в отношении «Радио Свобода» из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 млн рублей, отмечает издание.

Московское отделение американской медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» попросило Европейский суд по правам человека принять срочные обеспечительные меры и ввести «мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам в отношении медиаорганизации», так как СМИ и его генеральный директор «могут понести невосполнимый ущерб».

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Источник: Новая газета



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