США собрались перебросить в Японию высотные беспилотники Triton

ВВС США приняли решение впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БЛА) MQ-4 C Triton, сообщило Киодо.

Планируется, что дроны на протяжении пяти месяцев будут находиться на базе американских ВВС Мисава на севере главного японского острова Хонсю. В связи с этим Минобороны Японии рассчитывает, что дроны позволят усилить наблюдение за происходящим на море в условиях растущей активности соседних государств, передает ТАСС.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Спор вокруг них обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе островов у частных владельцев, японских граждан. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Напомним, в четверг стало известно о планах США провести над Аляской учения с участием более 100 самолетов и около 1,5 тыс. военных, включая летчиков из Японии и Южной Кореи.

Кроме того, в начале апреля появились сообщении о планах Японии разместить первые приобретенные у США истребители F-35B на базе Нютабару на юго-западе страны и намерении использовать машины «в качестве козыря» для защиты удаленных островов на фоне растущей военной активности Китая.