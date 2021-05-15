Эксперт предупредил о росте долларовой инфляции

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

На фоне вливания в экономику значительного объема ликвидности и ростом госдолга США столкнулись с увеличением объема наличных денег в обращении, передает ПРАЙМ.

«Логично предположить, что столь значительные стимулы могут привести к повышенной долларовой инфляции. Актуальные данные говорят об инфляции 4,2%, что является одним из самых высоких показателей за последние 30 лет», – считает эксперт.

Повышенная инфляция ведет к снижению покупательской способности населения, росту издержек, ослаблению валюты и, как следствие, новому витку инфляции. На этом фоне валютные сбережения лучше сохранять с помощью более доходных рисковых инструментов – акций в долларах США и облигаций развивающихся стран, сырьевых активах.

Что касается займов, то Русецкий дает традиционную рекомендацию – брать в долг в той же валюте, в которой вы получаете доход.

Напомним, в первом полугодии 2021 финансового года (начался 1 октября) дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики США в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов.