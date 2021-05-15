Власти США призвали американские компании готовиться к кибератакам

Власти США призвали руководство американских компаний принять превентивные меры для защиты от возможных кибератак с применением вирусов-вымогателей, говорится в открытом письме глав Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса и министерства торговли Джины Раймондо.

По словам глав МВБ и Минторга, кибератака на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline должна заставить другие американские предприятия задуматься об «усилении своей кибербезопасности и подготовиться к возможным атакам в будущем». Они отметили, что за 2020 год возросло как число хакерских атак с использованием вирусов-вымогателей, так и общий объем средств, которые жертвы выплатили злоумышленникам. В целом, по оценкам специалистов, которых цитируют руководители ведомств, в 2020 году хакеры получили от американских компаний порядка 350 млн долларов, передает ТАСС.

«Организациям любого масштаба во всех сферах следует со всей серьезностью относиться к этой угрозе и принять меры для защиты от нее. К моменту, когда вы столкнетесь с атакой, принимать превентивные меры будет уже поздно», – отметили Майоркас и Раймондо в письме, опубликованном на сайте телекомпании CNBC.

По их словам, американские власти работают над выявлением угроз и борются с киберпреступниками, а также готовы оказывать поддержку компаниям в их усилиях по обеспечению защиты от хакеров. «Однако федеральное правительство не может бороться в вирусами-вымогателями в одиночку, – говорится в письме глав ведомств. – Предотвращение, борьба [с киберпреступностью] и преследование [хакеров] требуют сотрудничества между всеми уровнями правительства и частным сектором на национальном и международном уровне».

Напомним, в четверг стало известно, что американская компания Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. При этом президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline.

Во вторник старший директор по кибербезопасности в Совете нацбезопасности США при Белом доме Майкл Салмейер ушел в отставку на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о защите сетей федерального правительства США от кибератак.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности РФ к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности РФ к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.