Когда Луна поможет стать красивее: бьюти-календарь на 15-31 мая 2021

Часто бывает так, что даже сложная и дорогостоящая косметологическая процедура приводит к разочарованию. При этом простой получасовой уход неожиданно дает отличные результаты. Оказывается, на эффективность косметологических процедур могут оказывать влияние в том числе и фазы Луны, а также гороскоп.

Бьюти 15 мая в 5-й лунный день

В этот день Луна будет находиться в Раке. Это означает то, что день отлично подходит для косметических процедур. Также 15 мая можно сделать чистку организма. Неплохого эффекта можно добиться, делая омолаживающие процедуры. Не рекомендуется в этот день проводить депиляцию.

16 мая — 6-й лунный день

В этот день также стоит сделать омолаживающую процедуру и почистить организм от шлаков. Можно сесть на диету. Рекомендуется использовать питательные маски, посетить спортзал.

17 мая — 7-й день

Еще один день, благоприятный для нанесения питательных масок. Поскольку Луна все еще находится в Раке, полезны омолаживающие процедуры. В 7-й лунный день можно сделать упражнения для глаз. Не стоит 17 мая решаться на пилинг.

18 мая — 8-й лунный день

Луна 18 мая во Льве. Наносите в этот день маски от морщин, а также питательные. Все остальные процедуры по уходу за лицом и телом с использованием косметологических средств противопоказаны. В 8-й лунный день лучше сделать массаж. Нельзя 18 мая прокалывать уши, делать пирсинг, отбеливать зубы.

19 мая — 9-й лунный день

В этот день максимально эффективными будут кремы от морщин. Делать чистку лица 19 мая, а также использовать ненатуральные крема и маски нельзя. Стоит сделать обертывание с использованием натуральных средств.

20 мая — 10-й лунный день

В этот день Луна перейдет в знак Девы. Ваша кожа станет очень восприимчивой к новым и полезным средствам. Очень эффективными в этот день будут маски с минеральной водой. Противопоказано выщипывание бровей, стрижка.

21 мая — 11-й день

В этом году 21 мая будет одним из самых подходящих дней для посещения косметолога. Также в этот период рекомендуется уход за ступнями — удаление мозолей, травяные ванночки. Нельзя делать эпиляцию.

22 мая — 12-й день

В этот день Луна будет в Весах. Кожа потеряет восприимчивость к внешним воздействиям. Использовать средства по уходу за лицом или телом будет практически бесполезно. В этот день лучше сделать массаж. Нельзя 22 мая загорать или посещать солярий.

23 мая — 13-й день

Кожа лица в этот день «проснется». Можно использовать для ухода как питательные, так и увлажняющие кремы и маски. То же самое касается зоны декольте. Для тела рекомендован массаж с эфирными маслами.

24 мая — 14-й лунный день

Луна переходит в знак Скорпиона. Использовать в этот день можно только натуральную косметику. В особенности эффективным будет уход за зоной декольте. Также стоит провести омолаживающие процедуры. Нежелательно делать депиляцию.

25 мая — 15-й день

В этот день полезен массаж всего тела с ароматическими средствами. Очень успешно пройдет очищение кожи. Также максимально полезны будут питательные и увлажняющие маски.

26 мая — 16-й день

Луна в Стрельце. В этот период активируется зона бедер. Можно сделать антицеллюлитный массаж. Полезны обертывания. Нельзя проводить глубокую чистку лица и делать паровые ванны.

27 мая — 17-й день

Это день, отлично подходящий для ухода за проблемными зонами. Полезен лифтинг, водные процедуры, физические нагрузки. Нежелательно делать массаж головы и переедать.

28 мая — 18-й день

Луна в знаке Козерога. Это очень хорошее время для ухода за кожей. При этом любые нагрузки и физические упражнения нежелательны.

29 мая — 19-й лунный день

В этот день будут плохо заживать любые рубцы и ранки. Полезны омолаживающие процедуры. Нельзя делать эпиляцию.

30 мая — 20-й день

Луна перейдет в знак Водолея. Эффект по уходу за кожей будет очень сильным. Двадцатый лунный день отлично подходит для омоложения. Нельзя принимать ванны с травами.

31 мая — 21-й лунный день

В этот день не стоит проводить никаких манипуляций с кожей вокруг глаз. Полезно делать увлажняющие маски и обертывания с лечебными грязями.