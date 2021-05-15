Как уменьшить кольца Венеры и почему они появляются даже у молодых

Горизонтальные складки, которые многие из нас считают морщинами, могут появляться на шее даже у детей. Почему они возникают, можно ли от них избавиться и стоит ли ожидать коррекции после использования различных методов и средств?

Кольца Венеры – что это?

Специалисты в области дерматологии и косметологии считают, что не следует называть кольца Венеры морщинами. Марина Кульбаева, врач-дерматокосметолог поясняет, что морщины — это заломы на коже, которые могут образоваться в процессе старения кожи. Иногда это происходит из-за мимической активности.

Горизонтальные полосы можно увидеть даже на шеях детей. Это объясняется особенностью строения платизмы — мышцы шеи. Оно индивидуально у каждого человека. Платизма может представлять собой единый лоскут, покрывающий шею, а может быть разделена на участки, между которыми остаются фасции – соединительные оболочки вокруг мышцы. Именно поэтому кольца Венеры у одних людей есть с детства, и с возрастом они становятся более выраженными, а у кого-то они появляются в более зрелом возрасте.

Что вызывает появление горизонтальных заломов?

Горизонтальные полосы на шее со временем могут становиться более заметными из-за того что на этом участке кожа крепится не так плотно к мышце, как на лице. К тому же с возрастом меняется качество кожи не только на лице, но и на шее.

Специалисты выделяют десять причин, влияющих на появление горизонтальных заломов:

Физиологическая особенность, которая передается по наследству.Осанка. Сутулость, привычка ходить и сидеть с опущенной головой ухудшают кровообращение. В таком положении у платизмы нет шансов растягиваться и вытягиваться.Увлечение гаджетами. Оно приводит к искривлению позвонков в области шеи. Передняя поверхность шеи расслаблена и сморщена, а задняя напряжена. Травмы, ожоги, операции. Любые шрамы вызывают неравномерное распределение кожи.Сон на животе. В таком положении борозды и складки формируются на боковых поверхностях шеи в течение нескольких часов.Гормональный дисбаланс. Прежде всего это связано с заболеваниями щитовидной железы. Кроме того, на процесс влияют метаболические нарушения.Неправильный самомассаж. Он может привести к чрезмерному растяжению кожи и ее дряблости.Стоматологические проблемы. Заболевания суставов челюсти, гипертонус жевательных мышц тоже влияет на состоянии кожи шеи.Нестандартная мимика. Привычка напрягать одну сторону лица, жевать на одной стороне либо парезы.Обезвоживание. Мышцы шеи первыми сигнализируют о том, что организму не хватает воды.

Применение косметики

Понимая строение шеи и зная, что горизонтальные заломы образуются из-за особенностей платизмы, а также волокон фасций, становится очевидно, что никакой косметический уход не способен справиться с этой проблемой. Проникнуть под кожу к мышце не может ни один крем или сыворотка.

Однако домашний уход может улучшить качество кожи. А при ухоженной и здоровой коже кольца Венеры не будут так бросаться в глаза. Косметолог Виктория Клишко говорит, что уход за кожей шеи предполагает укрепление коллагеновых волокон, отвечающих за ее плотность. Чем она плотнее, тем меньше проявляются горизонтальные полосы.

Врач-косметолог Татьяна Лурье рекомендует использовать средства, содержащие коллаген, к примеру, на основе вытяжки из водорослей. Ирина Шапиро добавляет, что нельзя забывать о витамине С, который способствует правильному формированию коллагена, а также о SPF-фильтрах, защищающих от ультрафиолета.

Инъекции

В молодости при достаточно плотной коже разгладить горизонтальные заломы можно с помощью инъекций мягкого филлера. Врач-косметолог Татьяна Аль-Сабунчи объясняет, что для этой цели подойдет филлер, не дающий объема. Следует выбирать самые жидкие и мягкие инъекционные имплантаты на основе гиалуроновой кислоты. Они помогут заполнить заломы, приподнимая их дно. Может хватить от одной до трех процедур, в зависимости от глубины и выраженности колец.

Марина Кульбаева считает, что отлично работают инъекции препаратов на основе коллагена. Кожа уплотнится, станет более упругой и гладкой после курса из трех процедур с интервалом в две недели.

Чтобы вырабатывался собственный коллаген и улучшалось состояние кожи, Кульбаева советует использовать составы на основе полимолочной кислоты. Эту процедуру проводят один раз в полгода. Ослабление натяжения фасции тоже может дать неплохой эффект. Научно подтверждена высокая эффективность ботулотоксина слабой концентрации. Процедура проводится раз в год.

Аппаратные методики

Сегодня разработано множество методик, стимулирующих выработку коллагена. К примеру, использование высокоимпульсного света позволяет не только стимулировать выработку коллагена, но и увлажняет кожу, выравнивает ее тон.

Методика инфракрасного термолифтинга предназначена для сжатия старого коллагена. Фракционный радиочастотный игольчатый лифтинг тоже направлен на стимуляцию выработки коллагена. Такая процедура омолаживает его и сокращает лоскут кожи.

Подтвердили эффективность при работе с кожей шеи и лазерные методики. Они направлены на улучшение качества кожного покрова. Чаще всего специалисты выбирают аппараты, которые сочетают технологии неодимового и эрбиевого лазера, которые отличаются длинами волны.

Нитевой лифтинг

Эту методику сегодня используют гораздо реже, чем несколько лет назад. Она стоит особняком от аппаратных и инъекционных процедур. Между тем она дает неплохие результаты при коррекции горизонтальных полос. Эта процедура позволяет поднять избыточную кожу, уплотнить ее и зафиксировать.

Хирургические методики

Большинство практикующих хирургов считают неоправданным хирургическое вмешательство для удаления горизонтальных заломов. Татьяна Аль-Сабунчи поясняет, что обрезать кожу до уровня этих складок технически невозможно. Иначе дело обстоит, когда кожа утратила упругость, на ней появились возрастные изменения, и она стала выглядеть наподобие спущенного чулка. В этом случае можно рассматривать хирургическое вмешательство.

Для решения проблемы провисания кожи на шее хирурги используют платизмопластику. Делая небольшие разрезы, хирург подтягивает кожу под или за уши и под подбородок. Напрашивается вопрос, когда серьезное вмешательство оправдано?

Татьяна Лурье рекомендует прибегать к операции при выраженном втором подбородке, избытке кожного покрова. К примеру, при резком похудении у человека не только подбородок провисает, но и на шее кожа опускается до ключиц, собираясь гармошкой. В этих случаях не стоит тратить время на различные процедуры. Сразу обращайтесь к пластическому хирургу.

Гимнастика и массаж

Кольца Венеры могут становиться более выраженными из-за спазмирования платизмы. Цель массажа или гимнастики в этом случае — расслабить мышцы шеи. Эксперт по фитнесу для лица Мари Фадеева говорит, что зажимы на спине в мышечном корсете на осанку влияют негативно. Чем больше человек сутулится, тем больше спазмируются мышцы шеи. Именно поэтому так важно следить за осанкой.

В этом случае поможет очень простая гимнастика, позволяющая расслабить платизму. Ее необходимо выполнять ежедневно утром и вечером.

Максимально выпрямитесь, опустите плечи, расслабьте шею и запрокиньте голову назад. Задержитесь в этом положении 30 секунд. За это время платизма расслабляется.

Специалисты предупреждают, что не стоит ждать чудес от техник самомассажа. Наряду с гимнастикой, такие методы хороши сами по себе. Гимнастика влияет не на кольца Венеры, не на кожу, а на мышцы шеи. Массаж активизирует кровообращение, питание кожи, тем самым улучшая ее состояние, но с заломами он не справится.

В некоторых случаях можно использовать для самомассажа вакуумные банки, но работать с ними надо очень аккуратно. Татьяна Лурье предупреждает о необходимости консультации со специалистом перед началом самомассажа. Это болезненная и трудоемкая процедура, разбивающая жировые пакеты в зоне шеи. Они смягчаются и делают горизонтальные заломы тоже более мягкими. Лурье возражает против такого массажа без предварительной демонстрации техники выполнения в кабинете косметолога. На шее кожа тонкая. Неграмотный массаж может оставить синяки, и тогда этот метод будет дискредитирован.

Татьяна предлагает использовать вспомогательные методы решения этой проблемы: бандаж и тейпирование. Кожу они не уплотняют, а лишь поддерживают ее. После тейпирования уменьшается наплыв кожи со стороны подбородка и брылей. Не будет лишним бандаж, поддерживающий кожу в зоне нижней челюсти, который надевается на ночь. В этом случае формируется угол подбородка и улучшается общее состояние кожи на шее.