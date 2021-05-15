 

Мнение: О самом дорогом «друге Путина»

15.05.2021, 6:06, Разное
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Про узкий круг этих людей все знают, но предпочитают молчать. Говорить себе дороже. Бывший министр и нынешний зек Алексей Улюкаев не даст соврать. Уж лучше на киче в библиотеке, чем с почестями на Ваганьковском…

Но и там есть своя иерархия. Например, кто дороже обходится России?

Независимое издание VTimes признали иностранным агентом.

Конечно, многие скажут, что оно либеральное, хотя было всего лишь профессиональным. И умеренно, робко «оппозиционным». Как и бесхребетная «Медуза» – тоже иноагент.

Но с VTimes случай особый. Это издание возникло на руинах «Ведомостей», когда газету почти по-рейдерски захватил один из наиболее приближённых Сами-знаете-Кому. Говорят, он обиделся за пару неприятных публикаций.

Так это или нет, Бог весть. Но если у предполагаемого вдохновителя атаки на деловое #СМИ хватило возможностей, чтобы отправить на зону целого министра, действовавшего, к слову не как самостоятельная фигура, а в качестве члена определённой команды, то что ему какая-то независимая пресса! Можно разжевать и даже не поперхнуться.

Так вот, когда кавалерийским наскоком были фактически низведены и курощены «Ведомости», лучшие авторы этой газеты попытались продолжить то, что умели делать лучше всего. Доносить до читателей правду – теперь уже в чисто сетевом формате. Как издание VTimes.io.

У него был потенциал стать событием для российского медиарынка, по-настоящему качественным СМИ с актуальной повесткой. Но…

Один человек, как оказалось, решил свести личные счёты с прежними обидчиками. Или что-то вроде того. Во всяком случае, так говорят в узком кругу профессионалов, предварительно оглянувшись и понизив громкость голоса до полного шёпота. Может быть, и «клевещут». Но у кого ещё есть столько возможностей, чтобы перевести журналистов в иноагентов?

Для российского издания – это смерти подобно. Дело даже не в обязанности указывать теперь в каждом материале на свой статус. Отвалятся рекламодатели. Отпишутся подписчики. Отбегут читатели – от греха подальше. И экономическая удавка сделает своё дело.

Вопрос: кому хуже?

И тут надо понимать простую вещь. Препятствие работе любых независимых СМИ – это прямой ущерб российской экономике и российским гражданам. Это означает, что очередные менеджеры и чиновники, проворовавшиеся на своём посту, останутся незамеченными. Что очередной эпизод коррупции министра или губернатора не будет выявлен. Что инвесторы и предприниматели будут принимать решения, опираясь не на качественную информацию, которую обеспечивало деловое СМИ с профессиональным коллективом.

Последнее означает, что в условиях экономической стагнации и усиливающегося политического кризиса записывание любого оппозиционного издания в иноагенты – это худшее, что можно придумать. Это прямо вредит экономике и, вместо того, чтобы укреплять, на самом деле подрывает безопасность страны.

А теперь и подумайте, кто из когорты друзей сто́ит России дороже? Тот, кто просто утягивает к себе все выгодные контракты, или тот, кто, пользуясь дружбой, для удовлетворения своего эго добивает ногами немногие оставшиеся институты рыночной и конкурентной среды?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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