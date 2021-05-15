 

«Наша коллективная вина перед Африкой бесконечна»

15.05.2021, 6:02, Разное
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Фотограф Виктория Ивлева — о выставке в центре Вознесенского (18+).


Фото: Виктория Ивлева

Впервые фотокорреспондент Виктория Ивлева оказалась в Африке в 1994 году — сразу после страшных событий геноцида в Руанде. Она горько называет себя «чемпионом РФ по количеству увиденных трупов». Ивлева пыталась задокументировать последствия геноцида, трагедию народа тутси. А иногда — откладывала фотоаппарат и помогала пострадавшим.

Об этом и других страшных производных бесконечных войн на африканском континенте Виктория рассказала «Новой газете».

Если вы находитесь в Москве и вам понравилось это видео, не упустите возможность увидеть еще больше фотографий на выставке Виктории Ивлевой «Тотальная Африка» в центре Вознесенского до 31 мая 2021 года.

Источник: Новая газета



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