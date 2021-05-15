Взломавшие Colonial Pipeline хакеры потеряли доступ к своим серверам

Хакерская группа DarkSide, которая по версии властей США стоит за взломом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, лишилась доступа к части своих серверов. Об этом сообщила компания Recorded Future, базирующаяся в Соединенных Штатах и работающая в сфере кибербезопасности.

«Darkside потеряла контроль над своими серверами», – говорится в записи в «Twitter» Recorded Future. По сообщениям самих злоумышленников, они также лишились части средств, полученных в результате кибератак.

Ранее, президент компании Info Watch Наталья Касперская заявила, что в атаке на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline могли участвовать хакеры из ЦРУ.

В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Ранее президент США Джозеф Байден признал отсутствие данных о причастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».