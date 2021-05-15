 

Мадуро предъявил венесуэльской оппозиции ультиматум

15.05.2021, 5:52, Новости дня
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Для начала переговоров венесуэльская оппозиция должна будет вернуть правительству контроль над всеми находящимися за рубежом госактивами, отказаться от попыток устроить переворот и перестать призывать другие страны вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

В частности, Каракас хочет вернуть контроль над компанией Sitgo – американским подразделением венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. «Пусть отчитаются о всех средствах, полученных от правительства США для осуществления заговоров, и вернут все банковские счета и компанию Citgo», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Как подчеркнул Мадуро, оппозиция также должна будет «отказаться от попыток устроить переворот и перестать призывать другие страны вмешаться» во внутренние дела Венесуэлы.

«Если они хотят поговорить, я тоже хочу. Пусть приезжают Евросоюз, США, правительство Норвегии, международная контактная группа и любой, кто хочет», – добавил президент Венесуэлы. Он также отметил, что правительство Боливарианской Республики готово вести переговоры на территории другой страны, которая выступит посредником.

Напомним, 6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия. США и ЕС отказались признавать итоги парламентских выборов и новый состав парламента в Венесуэле. В МИД РФ подчеркнули, что выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы соответствовали стандартам прозрачности и демократии. После парламентских выборов Мадуро призвал оппозицию Венесуэлы к диалогу.



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