Ученые: Раковые клетки паразитируют, чтобы выжить

Ученые США выяснили, что клетки опухоли, которые не имеют критически важного белка, способны проникнуть в себе подобные, чтобы паразитировать. Работу опубликовали в издании Feontiers in Cell and Developmental Biology.

Исследователи Университета Миннесоты заявили, что клетки рака способны пробраться в другие для похищения у них «пищи». Далее, клетки, которые обворовали, в дальнейшем чаще подвержены метастазированию, что случается в тот период, когда в клетках рака выключается комплекс возрождения ДНК у белков. Из-за этого клетки погибнут, если не станут нападать на окружающие структуры опухоли, собирая цитоплазматический материал.

Специалисты доказали, что в отсутствие ценного гена клетки рака становятся паразитами, но для подтверждения данных нужны добавочные опыты. В этой работе эксперты наблюдали за тем, как клетки рака привыкают к утрате белкового комплекса KUM, который помогает ДНК самовосстановиться и очень важен клеток, чтобы выжить. После неимения его 10 дней погибало 80% злокачественных клеток, а те, кто остались в живых, увеличились и создали удлиненные мембраны за счет грабежа клеток, которые расположены поблизости.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org