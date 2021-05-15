Красимся в рыжий: самый популярный летний тренд 2021 (фото)

Цвет волос играет немаловажную роль в формировании целостного образа. Поэтому будет правильным решением выбрать тот оттенок, который вам импонирует и максимально подходит. Летний тренд 2021 предполагает присутствие рыжего цвета волос. Вот рекомендации, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Универсальные рыжие оттенки

Вы устали быть блондинкой или брюнеткой и хотите изменить свой стиль? Отличным выбором будет рыжий цвет, который обещает быть модным в нынешнем и предстоящем сезоне. Стоит отметить, что он, по сути, никогда не выходил из моды.

Он является универсальным, поскольку эффектно смотрится как на молодых девушках, так и на зрелых дамах. Есть множество рыжих оттенков, которые способны удовлетворить вкус самых требовательных клиентов, поэтому отправляйтесь в салон или окрасьте волосы самостоятельно.

Подходящий цвет волос

Чтобы не ошибиться с выбором оттенка, необходимо определить, какой цвет подходит именно вам. Нужно ориентироваться на цвет кожи и глаз, а также на свои личные предпочтения.

Стилисты рекомендуют остановить свой выбор на теплых оттенках оранжевого или золотистого цвета, если у вас смуглая кожа. Дамам с бледной кожей больше подойдут более холодные тона (красный с синеватым или сиреневым оттенком).

Обратите внимание на цвет глаз: карие и черные гармонично сочетаются с теплыми оттенками, голубые и зеленые – с холодными. Если вы не можете определиться сами, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Профессионалы определяют оптимальный цвет безошибочно, поэтому им можно доверять. Немаловажным является и собственный вкус. Если вам очень нравится определенный цвет, его будет несложно адаптировать под ваш тип кожи, подобрав гармонично сочетающийся оттенок краски.

Рыжий цвет на светлых и темных волосах

Если ваши натуральные волосы более светлые, будет разумным решением начать плавный переход при помощи более теплых оттенков. Например, отлично подойдут такие варианты: светлая медь или легкие оттенки клубники. Если речь идет о темных волосах, остановите свой выбор на более насыщенных тонах.

С каждым окрашиванием вы можете добавлять насыщение и в первом, и во втором случае, чтобы переход действительно был постепенным. Это важно для того, чтобы использовать щадящие краски и сохранить локоны неповрежденными.

Секреты стойкости цвета

Иногда сложность состоит в том, что рыжие оттенки быстро тускнеют. Именно поэтому вам нужно приобрести специальные шампуни и кондиционеры, которые помогут сохранить цвет. Сейчас в ассортименте есть много разных видов, поэтому выбирайте именно те продукты, которые вам идеально подходят. Помните также о термозащитном средстве, которое наносится перед использованием горячих приборов.

Во-первых, это сохранит ваш яркий цвет, а во-вторых, не повредит структуре волос (от высоких температур локоны становятся сухими и ломкими, лишенными блеска). Есть еще один способ сохранить цвет: после основного окрашивания используйте тоник, который поможет волосам оставаться яркими, эффектными и привлекательными.