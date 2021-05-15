В моду вернулись брюки, которые были очень популярны 20 лет назад

Мода всегда возвращается, если дело касается удобных, практичных, красивых вещей. Широкие брюки свободного кроя, имеющие большие карманы, были на пике моды лет 20 назад. Их носили и в школу, и на вечеринки, и на официальные мероприятия. Больше всего были популярны такие брюки в белом или бежевом цвете, а также в защитном военном зеленом.

Практично и модно

Брюки-карго, а именно так сейчас называется эта модель одежды, были очень популярны в конце 20-го столетия. Их носили и мужчины, и женщины, взрослые и дети. Эти же тенденции вернулись и в наши дни – карго носят и любят все. Но мало кто знает, что свободного кроя удобные брюки уже были в моде: в 1938 году их носили британские солдаты, а спустя 2-4 года они пользовались особой популярностью в Америке. Отсюда и пошло название модели брюк – карго – cargo, что в переводе с английского обозначает “груз”.

Эта модель брюк может выглядеть по-разному, ведь общий образ создает комплект одежды и аксессуаров. С одной стороны, это спортивные брюки, если их дополнить соответствующим верхом, например, футболкой, головным убором – бейсболкой, обувью – кроссовками. Но смените кроссовки на туфли-лодочки, футболку на блузку, а кепку на шляпку, и образ кардинально изменится – он станет легким, отпускным, в чем-то даже романтичным. Стилисты считают, что брюки-карго – универсальная вещь, которая может послужить основой для создания самых разных образов.

В этом году брюки-карго носят в немного измененном виде – они обрели слегка завышенную талию, подчеркивающую изящество женской фигуры. И, в отличие от 2020-го, дизайнеры предлагают выбирать более смелые цвета и фасоны – не только привычные интерпретации стиля сафари или милитари.

Думается, что такой вид одежды не будет лишним в гардеробе каждой женщины.