В моду вернулись брюки, которые были очень популярны 20 лет назад
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Мода всегда возвращается, если дело касается удобных, практичных, красивых вещей. Широкие брюки свободного кроя, имеющие большие карманы, были на пике моды лет 20 назад. Их носили и в школу, и на вечеринки, и на официальные мероприятия. Больше всего были популярны такие брюки в белом или бежевом цвете, а также в защитном военном зеленом.
Практично и модно
Брюки-карго, а именно так сейчас называется эта модель одежды, были очень популярны в конце 20-го столетия. Их носили и мужчины, и женщины, взрослые и дети. Эти же тенденции вернулись и в наши дни – карго носят и любят все. Но мало кто знает, что свободного кроя удобные брюки уже были в моде: в 1938 году их носили британские солдаты, а спустя 2-4 года они пользовались особой популярностью в Америке. Отсюда и пошло название модели брюк – карго – cargo, что в переводе с английского обозначает “груз”.
Эта модель брюк может выглядеть по-разному, ведь общий образ создает комплект одежды и аксессуаров. С одной стороны, это спортивные брюки, если их дополнить соответствующим верхом, например, футболкой, головным убором – бейсболкой, обувью – кроссовками. Но смените кроссовки на туфли-лодочки, футболку на блузку, а кепку на шляпку, и образ кардинально изменится – он станет легким, отпускным, в чем-то даже романтичным. Стилисты считают, что брюки-карго – универсальная вещь, которая может послужить основой для создания самых разных образов.
В этом году брюки-карго носят в немного измененном виде – они обрели слегка завышенную талию, подчеркивающую изящество женской фигуры. И, в отличие от 2020-го, дизайнеры предлагают выбирать более смелые цвета и фасоны – не только привычные интерпретации стиля сафари или милитари.
Думается, что такой вид одежды не будет лишним в гардеробе каждой женщины.
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