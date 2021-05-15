Вице-губернатор Свердловской области призвал контролировать соцсети

Он объяснил это тем, что стрелок в Казани якобы был волонтером Навального.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков потребовал от начальника городского Управления образования следить за активностью детей в соцсетях. Он мотивировал свое предложение тем, что казанский стрелок Ильназ Галявиев якобы был волонтером городского штаба Навального, сообщает издание «Новый Качканар».

«Молодежь есть молодежь, так было всегда. Когда-то были хиппи, например. Нам нужно системно и грамотно работать в социальных сетях, ни в коем случае не переносить туда наш официальный чиновничий язык. Это особая эстетика, которую надо выучить, понять ее законы, и в этой обертке подавать то, что нужно для развития общества. […] Кстати говоря, товарищ, который расстрелял учеников и учителей в казанской школе, был волонтером в штабе Навального», — пояснил Креков.

Откуда у него появилось такая информация, чиновник не счел нужным уточнять. По его словам, сейчас в приоритете властей — воспитательная работа.

«Особенно в социальных сетях. Это показали серии несанкционированных мероприятий, которые проходили по стране определенное время назад. Они, правда, были гораздо менее многочисленные, чем хотелось бы представить соответствующим товарищам, размещающим отчеты о многотысячных митингах», — продолжил чиновник.

Сотрудники бывшего штаба Алексея Навального слова Крекова восприняли с недоумением. «Такого волонтера не знаю и не помню. Первый раз это имя услышал из новостей, собственно», — сказал «Новой» один из экс-сотрудников.

Имя Ильназа Галявиева стало известно всей стране 11 мая. В этот день он, вооруженный охотничьим ружьем Hatsan ESCORT, ворвался в школу, в которой когда-то учился. В результате атаки погибли как минимум девять человек, большинство их них — восьмиклассники. Еще 23 человека были ранены. 8 из 18 детей, пострадавших от рук стрелка в казанской школе №175, получили пулевые ранения. Следствие на суде заявило, что Галявиев совершил не менее 17 выстрелов. После происшествия власти активно начали обсуждать безопасность подростков в соцсетях и возможность введения дополнительного контроля в интернете.

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