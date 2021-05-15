 

Стали известны закупочные цены российских вакцин от коронавируса

15.05.2021, 4:56, Новости дня
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Предельная закупочная стоимость одной дозы «Эпиваккороны» составляет 842 рубля, «Ковивака» – 866 рублей, а «Спутника V» – 866,81 рубля, сообщили в Минпромторге.

Сейчас в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» – двухкомпонентные, «Спутник лайт» – однокомпонентная. Цена на «Спутник лайт» еще не установлена, сообщила «Российская газета».

В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что РФ предложила российскую вакцину против коронавируса всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцати» и других объединений.

В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что для зарубежных стран цена «Спутник V» будет близка к 10 долларам. Ранее РФ установила единую для всех стран цену на «Спутник V».

Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.



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