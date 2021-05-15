 

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

15.05.2021, 4:56, Новости дня
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый – погода потенциально опасна», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение о грозе местами действует в Москве и Подмосковье до 09.00 16 мая.

Напомним, в четверг ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.



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