 

Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

15.05.2021, 4:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайский аппарат по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты, сообщило Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

В сообщении подчеркивается, что это первый случай, когда Китай высадил космический зонд на другой планете. Марсоход, получивший название «Чжужун», займется исследованием грунта, ионосферы и климата, передает ТАСС.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.

Напомним, 19 апреля НАСА приступило к испытаниям летающего зонда на Марсе. В день космонавтики, 12 апреля, бывший глава НАСА Чарльз Болден назвал возможный срок полета человека на Марс. В феврале президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление с обвинениями Армении

30.03 / Суд Парижа принял сторону РФ в процессе об активах в Крыму

28.06 / У Шкарлета есть три месяца, чтобы проявить себя на должности и.о. министра образования и науки – Шмыгаль

07.10 / В мире: Как в Карабахе сорвали наступление Азербайджана

28.11 / Россия и боевики “Л/ДНР” отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами – СМИ

25.03 / «Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море

08.05 / Компания “Автострада” вышла из Национальной ассоциации дорожников Украины и заявила, что НАДУ не стала драйвером реформ в отрасли

06.07 / Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

24.03 / Раскрыта стоимость Hyundai Bayon в Германии

11.05 / Проект «Обыкновенные герои» набрал 2,5 млн просмотров в TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика