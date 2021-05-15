Китайский зонд совершил посадку на поверхность Марса

Китайский аппарат по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты, сообщило Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

В сообщении подчеркивается, что это первый случай, когда Китай высадил космический зонд на другой планете. Марсоход, получивший название «Чжужун», займется исследованием грунта, ионосферы и климата, передает ТАСС.

Автоматическая межпланетная станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.

Напомним, 19 апреля НАСА приступило к испытаниям летающего зонда на Марсе. В день космонавтики, 12 апреля, бывший глава НАСА Чарльз Болден назвал возможный срок полета человека на Марс. В феврале президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник.