Семь лучших джинсовых образов Mom Jeans для 2021 года и два, на которые не стоит обращать внимания

Поколение Z (“цифровой человек”, люди, родившиеся примерно в период с 2000 по 2013 год) ясно дало понять, что они не одобряют наши вышедшие из моды джинсы скинни, и мы их прекрасно понимаем. Ну а если говорить о маминых джинсах (фасон женских джинсов с завышенной талией, которые были в тренде в конце 1980-х и начале 1990-х годов)? Этот стиль из денима стал неотъемлемой частью всех наших гардеробов благодаря высокой посадке на талии и просторному низу на бедрах. В них не только комфортно, но и очень красиво. Они идеально подходят для любой фигуры. Поэтому обратите внимание: девушки молодого поколения их обожают носить. Почти каждую можно встретить в этой модели. Но правильно ли они их сочетают с другой одеждой?

В данной статье мы рассмотрим семь лучших джинсовых образов в Mom Jeans и два, на которые не стоит обращать внимания.

Несколько лучших образов

Черный тренч + выцветшие синие джинсы + черные кожаные ботинки + кожаный плащ. Нейтральная куртка + блуза + серые джинсы + лоферы. Синие джинсы + высокие кожаные ботинки + жакет + белая блуза. Джинсы с кофточкой + босоножки + яркого цвета сумочка. Джинсы с необычной блузой + босоножки + яркая сумочка. Леопардовый топ + укороченные джинсы + плащ + нейтрального цвета ботинки + необычно повязанный на голове леопардовый платок. Кожаная куртка + кофточка в полоску + джинсы + черные ботинки.

Два образа, которые являются антитрендовыми

Кардиган + выцветшие джинсы + кроссовки. Модные кислотные детали во всем образе.

Эти две пары выглядят особенно устаревшими и старомодными. Еще в 2019 году они были на пике популярности, но приоритеты изменились. Поэтому, если не хотите прослыть женщиной без вкуса, вычеркивайте эти два образа и перестаньте сочетать так одежду. Возможно, мода имеет свойство повторяться, но только в определенных моментах. В основном берется одна какая-либо деталь или вещь, которая ассоциируется с прошлыми временам, не более того.