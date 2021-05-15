Емкость батареи, внутренняя память и другие преимущества использования смартфона с поддержкой 5G

Развитие интернет-технологий идет стремительными темпами. Если раньше люди поражались возможности килобайтной передачи, то сейчас у них уже совсем другие запросы. Смартфоны сильно изменили нашу жизнь и предоставили множество возможностей, но, чтобы ими пользоваться, нужно хорошее интернет-подключение.

Поэтому компаниям постоянно приходится совершенствовать свое оборудование. И вот, наконец-то в мире началась разработка телефонов с поддержкой сети 5G. Именно такой поток данных сможет полностью удовлетворить запросы современных гаджетов. Эта технология потоковой передачи позволит не только быстро выгружать большие файлы, но и смотреть качественное видео, играть в игры онлайн без задержек.

Официально индонезийская технология еще не попала на рынок, но мы уже можем больше узнать о смартфонах, которые оснащены поддержкой 5G. Так, например, международная компания OPPO уже представила новую модель гаджета, которая будет работать с высокоскоростной сетью. Смартфон OPPO A74 вполне может удовлетворить телекоммуникационные и мультимедийные потребности современного пользователя. Далее рассмотрим его возможности.

Элегантный процессор 5G

OPPO A74 5G является первым индонезийским гаджетом, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 480, который намного мощнее своих предшественников. С его помощью можно загрузить любой файл или фильм в считаные секунды.

В этом телефоне также добавлена ​​поддержка двойного режима 5G с автономными (SA) и нестандартными (NSA) сетями. Эти две функции SA и NSA позволяют пользователям по-прежнему использовать свои сотовые телефоны, после того как оператор переключился на сеть SA, без необходимости покупать новое устройство.

Сверхцветовой ЖК-экран

Этот гаджет может похвастаться не только мощным процессором, но и 6,49-дюймовым ЖК-экраном Hyper Color Screen 90 Гц, с разрешением FHD и соотношением сторон экрана 90,5 %.

Смартфон оборудован гиперчувствительным цветным экраном, благодаря которому снимки и видео выглядят ярче и четче. В новом гаджете более четкая цветопередача и насыщенность изображений по сравнению с предыдущей линией серии A.

Это устройство подойдет не только любителям селфи, но и геймерам, благодаря хорошей частоте обновления 90 Гц и частоте дискретизации 180 Гц, что позволяет обеспечить мгновенный отклик на прикосновение. А это очень важно во время прохождения игр на время или когда много игроков.

Поддержка большой внутренней памяти до 128 ГБ

Чем новее технологии, тем больше памяти им нужно для нормального функционирования. И если в современном гаджете ее будет недостаточно, то вряд ли его можно назвать хорошим. Поэтому OPPO A74 5G оснащен 6 ГБ памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти.

Последняя серия OPPO A также оснащена технологией Dirac 2.0, которая позволяет мобильным телефонам обеспечивать качество звука, подобное звуковым эффектам Dolby. Благодаря этому никакие другие процессы не повлияют на просмотр фильма или прохождение нового уровня.

Емкий и прочный аккумулятор до 5000 мАч

Естественно, с такими внутренностями телефон должен долго держать заряд, иначе какой в нем прок? Поэтому компания оснастила его большой батареей емкостью 5000 мАч. Вы можете наслаждаться всеми преимуществами этого смартфона и не переживать о зарядке до 36 часов. В OPPO A74 5G встроена функция Battery Guard, которая не только регулирует зарядку, но и гарантирует, что телефон не нагревается во время подключения к сети.

Таким образом, этот аккумулятор мобильного телефона прослужит дольше и безопасен, даже если вы решите зарядить его, пока спите. Если же у вас есть необходимость быстро зарядить гаджет, не переживайте, функция быстрой зарядки 18 Вт позволит всего за час пополнить запас батареи на 68 %. Одним словом, OPPO A74 5G позволяет насладиться всеми преимуществами современных мобильных технологий. Этот аппарат разработан и оснащен всеми функциями поддержки сети 5G в Индонезии.

Первые смартфоны с поддержкой 5G уже доступны для покупки через Интернет. Также можно купить телефон и в обычном магазине в Индонезии. Официальная цена нового гаджета от OPPO составляет 3799 миллионов индонезийских рупий. Сейчас представлено два цветовых решения Fluid Black и Space Silver.

Выбирайте, что вам больше по вкусу и наслаждайтесь преимуществами современных технологий. Хотя в нашей стране пока новая мобильная сеть не везде доступна для использования. Так что можно подождать, а вдруг другие компании смогут создать что-то совершеннее индонезийского OPPO A74.