 

Решетова впервые рассказала о причине расставания с Тимати

15.05.2021, 4:00, Новости дня
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Модель Анастасия Решетова назвала причины расставания с рэпером Тимати (Тимур Юнусов), с которым они воспитывают общего сына Ратмира.

«Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло, перестала бояться. Перевернула страницу. Ощущения, будто я ушла от отца», – рассказала Решетова в фильме «Мой монолог» на YouTube. При этом модель не рассказала, о каких предательствах конкретно идет речь.

«Очень много всего было между нами. Вообще было все: любовь, ненависть, интриги, предательства, счастливые моменты, признания в любви», – рассказала она.

По словам Решетовой, отношения с Тимати были нездоровыми. Модель заявила, что теперь она является другим человеком. Она признала, что отношения с Тимати во многом оказали влияние на ее личность.

Напомним, в сентябре прошлого года Решетова сообщила о расставании с Тимати после шести лет отношений. В октябре 2019 года у пары родился сын. Также у музыканта есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.



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