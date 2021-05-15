Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого

Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, информирует ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты.

«ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов.

Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших.

«Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник.

Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках.

«Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов.

Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что в РФ началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.