 

Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе

15.05.2021, 4:00, Новости дня
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Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

«Мы только что уничтожили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС», – приводит сообщение Армии обороны Израиля ТАСС.

Главой службы безопасности ХАМАС является Тауфик Абу Наим.

Накануне Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС.

В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.

По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».



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