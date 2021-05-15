 

Как убрать с одежды чернильные пятна. Готовим лак для волос, спирт, вату и следуем инструкции

15.05.2021, 3:56, Разное
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Вам приходится иметь дело с этим жидким красителем? Тогда вы наверняка задавались вопросом: как удалить с одежды чернильные следы? Стоит отметить, что делать это желательно незамедлительно. Дело в том, что застарелые следы от чернил вывести намного сложнее. Как же удалить чернильные кляксы? Есть довольно действенный способ, о котором рассказано в данной статье.

Что необходимо приготовить?

Прежде чем приступать, обзаведитесь чистящим раствором. Лучше всего воспользоваться аэрозольным лаком для волос. Желательно использовать недорогую продукцию, поскольку в ней обычно содержится высокий процент алкоголя. Также очистить можно медицинским спиртом или дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе. Кроме того, вам не обойтись без стирального порошка и ватного тампона или куска ткани.

Инструкция

Этот метод проверенный и даст хороший результат, если придерживаться простого алгоритма действий. В первую очередь проблемный участок тщательно обрабатывается чистящим раствором. Далее его нужно промокнуть тампоном. Теперь средство должно несколько минут прореагировать с пятном.

Важно, чтобы раствор не успел высохнуть. Промокнув его материей или тампоном, одежду нужно постирать как обычно. После стирки вещь хорошенько осмотрите и убедитесь, что чернильные следы полностью удалены. Если результат вас удовлетворил, вынесите одежду на улицу сушиться.

Что еще посоветовать?

Нужно признать, что некоторые чернила не выводятся алкоголем. В таком случае попробуйте воспользоваться ацетоновой жидкостью для снятия лака. Довольно эффективным средством является молоко. Им смачивают загрязненный участок одежды и оставляют на полчаса. Через тридцать минут, скорее всего, клякса будет удалена.

Также можно воспользоваться теплым глицерином. Это средство в большом количестве наносится на выбранный участок. Глицерин размачивает материал, в результате чего волокна становятся мягче и чернила постепенно стекают. В самом конце вещь обязательно постирайте.



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