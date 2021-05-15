Путин об Украине: Превращают в антипод России

Глава государства отметил, что на Украине идет зачистка политического поля, но западные партнеры на это не реагируют. По мнению президента, Незалежную постепенно превращают в антипод России.

Владимир Путин уверен, что Кремль постоянно будет получать из Украины новости, которые требуют особенно пристального внимания в плане безопасности. Президент заявил, что наша страна будет должным образом реагировать на создаваемые Украиной угрозы.

Кроме того, Владимир Путин уверен, что решения Киева против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство

с Россией, следует расценивать как политические и избирательные. Напомним, ранее украинские власти заблокировали российский проект по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе.

Как писали “Дни.ру”, президент Незалежной Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке зоны конфликта. Российский лидер же заявил, что вопросы Донбасса украинскому коллеге надо обсуждать с властями народных республик, а двусторонние отношения стран можно всегда обговорить в Москве.