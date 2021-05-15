Спасатели и милиция застряли на разбитой дороге по пути на пожар и убийство под Ярославлем

В деревне Глухарево Пошехонского района Ярославской области грабители убили 82-летнего местного жителя Валерия, ранили его жену, а дом сожгли. Полиция, врачи и пожарные не смогли добраться на место трагедии вовремя из-за того, что застряли на размытой дороге.

«Я проснулась около полуночи от крика. Кто-то как будто громко прохрипел. Потом нам постучали в калитку, затем в дверь дома. Я разбудила мужа, он пошел смотреть, оказалось – 80-летняя бабушка-соседка. Мы открыли дверь, а она стоит вся в крови, в одних трусах. Сказала, что в их дом ворвались двое мужчин в масках», – рассказала порталу 76.RU соседка пенсионеров Мария.

Злоумышленники ворвались в дом к пожилым людям и заставили их отдать им деньги и старую икону, с женщины сорвали золотые украшения и ударили ножом. После этого грабители начали обливать дом бензином и набросились на хозяина. Жена Валерия Лидия успела выбраться из дома через окно и побежала к соседям за помощью.

«Мы вызвали скорую, полицию и пожарных. Когда Лидия к нам прибежала, ее дом уже горел. Мой муж взял ружье и пошел туда, но было уже поздно, преступников на месте не было. Из соседней деревни начали собираться люди, стали тушить пожар своими силами. Наш дом совсем близко к тому, что горел. Мне приходилось укрывать ребенка покрывалом, боялась, что лопнут стекла. Пожарных и врачей очень долго не было», – рассказала соседка Мария.

Через некоторое время к дому вышли двое медиков с фонарем. Врачам пришлось добираться до места ЧП пешком, поскольку машина скорой не смогла проехать к дому из-за плохой дороги и застряла. Рядом с ней в грязи увязла и пожарная машина.

«Приехал потом глава поселения на тракторе. Тушили дом помпой. Пожарные приехали потом, когда и тушить-то было нечего. К нам никто не проехал», – добавила Мария.

В пожарно-спасательной службе Ярославской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 23.34. В 06.25 возгорание было ликвидировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточнили в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Ранее машина скорой помощи, направлявшаяся в вологодскую деревню Галкино, застряла в распаханном поле, через которое проходила единственная дорога до населенного пункта. Фельдшеру пришлось добираться до пациента пешком.