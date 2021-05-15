 

В Белгородской области открыли спортивный комплекс международного уровня

15.05.2021, 3:04, Новости дня
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Новый спортивный объект «Белгород Арена» предназначен для проведения соревнований всероссийского и международного уровня по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, художественной гимнастике и другим видам спорта, а также для крупных культурно-массовых мероприятий.

Открывая «Белгород Арену», глава региона Вячеслав Гладков подчеркнул стремление к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого белгородца.

«Белгородчина – территория спорта. Наша область воспитала огромную команду спортсменов. В их числе – 11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр, более 600 победителей и призеров международных соревнований. Строительство многофункционального комплекса стало возможным благодаря решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. При поддержке Президента страны мы с вами получили отличную площадку для развития профессионального и массового спорта, проведения соревнований самого высокого уровня и масштабных культурных мероприятий», – приводятся слова губернатора в сообщении на сайте правительства региона.

«Белгород Арена» была построена в регионе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Компания «Металлоинвест» инвестировала 1 млрд рублей в строительство уникального спортивного объекта – многофункционального комплекса «Белгород Арена».

Средства были выделены по программе социально-экономического партнерства с Правительством Белгородской области в 2019-2020 годах.

Новый спортивный объект построен, как центр спорта для жителей белгородской агломерации. «Белгород Арена» предназначена для проведения соревнований всероссийского и международного уровня по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, художественной гимнастике, спортивной акробатике, спортивной гимнастике, боксу, кикбоксингу, борьбе, тхэквондо и другим видам спорта, а также для проведения крупных культурно-массовых мероприятий.

Уже в этом году «Белгород Арена» примет участников Спартакиады пенсионеров РФ и Спартакиады молодежи, а также более 100 крупных мероприятий.



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