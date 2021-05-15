Зеленый оазис должен быть дома у каждого Рака: как знакам зодиака позаботиться о себе

Каждый человек нуждается в своем источнике энергии и внутренней силы. Он очень помогает подзарядиться и улучшить свое самочувствие. Астрологи считают, что искать свой источник нужно, ориентируясь на знак зодиака. И сейчас мы вкратце обсудим, кто же в чем нуждается.

Овен

Вы всегда очень позитивны и энергичны. Однако, когда силы заканчиваются, вы расстраиваетесь. Чтобы поддерживать свой огненный потенциал, вам нужно заниматься активным видом спорта, кикбоксингом, например, или зумбой. Хоть даже дома! Или бегать по вечерам. Вы удивитесь, насколько хорошо и умиротворенно себя после этого почувствуете.

Телец

Вы можете трудиться часами или даже сутками, если знаете, что это во благо результата. Но ни в коем случае не позволяйте себе перегружаться! Каждый раз, когда почувствуете стресс, выделите время на релакс. Нужно сделать что-то, что расслабит вас. Это может быть ароматическая пенная ванна или, например, приготовление блюда, которое вы все откладывали на потом.

Близнецы

Вы особа очень социальная, так что лучший способ подзарядиться энергией – это встретиться с близкими или с друзьями! Нет ничего лучше душевной беседы и высказывания накопившихся мыслей, верно?

Рак

Вам нужна особая забота о себе. Вы натура чувствительная, и иногда эмоции буквально уничтожают вас изнутри. Потому каждый раз, когда вы чувствуете подавленность, записывайте все мысли в блокнот! Тревоги на бумаге не выглядят так устрашающе.

И обязательно устройте у себя дома мини-сад с растительностью: вид зелени очень умиротворяет.

Лев

Вы любите находиться в центре внимания. Но даже вам иногда необходимо уединение. Как только почувствуете упадок сил, отправляйтесь на самостоятельную экскурсию по городу или в поездку куда-нибудь подальше. Это даст вам новые впечатления и ощутимо вдохновит.

Дева

Ваша визитная карточка – логика, интеллект, последовательность и рациональность. Отличные качества, но… иногда они не дают вам спокойно жить. Порой вы переосмысливаете каждую мелочь и из-за такой перегрузки подвергаетесь сильному стрессу. Так что лучший релакс для вас – это медитация и практика осознанности.

Весы

Поддерживать в своей жизни гармонию и баланс довольно сложно, не так ли? Поэтому вам, Весы, нужно от этого отвлекаться. Попробуйте начать делать что-то своими руками! Домашнюю косметику, декоративные элементы, предметы интерьера. Можете даже записаться в какую-нибудь мастерскую, дабы развить свой талант и реализовать вечную тягу к эстетике.

Скорпион

Вы очень эмоциональны, но с трудом открываетесь людям. Потому для вас совет такой же, как и для Раков: начните вести дневник. Изливание мыслей на бумагу позволит вам чувствовать себя более расслабленным.

Стрелец

Ваша природа требует разнообразия, свободы, спонтанности и авантюризма. Однако жить в таком ритме постоянно трудно! Попробуйте наконец отдохнуть душой. Неторопливые, бесцельные выходные где-нибудь на природе – то, что вам нужно! Такая перезагрузка точно пойдет вам на пользу.

Козерог

Лучшая разгрузка для вас – это бег. Установите приложение для отслеживания километров и каждый день бейте свои собственные рекорды! Победа над самим собой принесет вам невероятное удовлетворение, а еще заставит чувствовать себя увереннее в других жизненных сферах.

Водолей

Такой независимой и свободолюбивой натуре, как вы, поможет воспрянуть духом путешествие в одиночку. Пусть даже и куда-нибудь недалеко! Даже поблизости иногда можно найти кучу захватывающих и интересных мест.

Рыбы

Вы по справедливости являетесь самым экстрасенсорным знаком. Так что вам для моральной перезагрузки идеально подходит медитация и что-то эзотерическое, например духовные практики или карты таро. Вы прирожденный мечтатель, так исследуйте на досуге свою магическую сущность!