 

Белорусских чиновников уличили в потере морально-этических координат: В них что-то сломалось

15.05.2021, 2:36, Разное
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Шоумен заявил, что подчиненные президента республики Александра Лукашенко потеряли морально-этические координаты и становятся все меньше похожи на обычных людей. По его словам, военные и чиновники за время правления Батьки “привыкли втягивать голову от страха и виновато смотреть в пол”.

Дудинский считает, что в сторонниках Лукашенко “что-то сломалось”. Телеведущий подчеркнул, что эти люди забыли про нормальный сон и здоровое питание, потому что они все время боятся, что их могут уволить или отправить в тюрьму. Они больше не думают о благополучии детей и здоровье родителей, добавил шоумен.

“Они просто ждут, когда это все наконец закончится”, – пояснил Дудинский в своем инстаграм-аккаунте.

Многие пользователи согласились с телеведущим. “Гениально!”, “В точку!”, “Каждое слово не в бровь, а в глаз. Только вот те, о ком эти слова, вряд ли поймут суть”, “Лучше и не скажешь!”, “Браво! Как же правдиво”, “Вы как будто прочли мои мысли”, – написали комментаторы.

Обстановка в Белоруссии ухудшилась в начале августа прошлого года. Сотни человек вышли на улицы с требованием отставки президента и освобождения всех политзаключенных. Они не поверили в то, что Лукашенко мог набрать более 80% голосов на выборах.



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