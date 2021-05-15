 

В Улан-Удэ ветеран войны устроился наркокурьером

15.05.2021, 2:36, Разное
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Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, служившему в одной из частей Улан-Удэ, передает сайт VSE42.RU. Мужчину задержали еще в июле 2020 года во время прогулки с подругой по лесному массиву. Выяснилось, что променад с барышней он совмещал с раскладыванием закладок с наркотиками.

Как оказалось в дальнейшем, уже какое-то время военнослужащий умудрялся одновременно и служить, и летать в Новосибирск за новыми партиями наркотиков. На работу наркокурьером мужчина пошел чтобы помочь матери, которая оказалась в сложном финансовом положении.

Известно, что военнослужащий ветеран – он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. За это его даже награждали. Суд приговорил контрактника к девяти годам колонии строгого режима.



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