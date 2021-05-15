О ценности врага

«Маленькая война» выгодна как премьеру Израиля, так и руководству ХАМАС. Она не выгодна только тем, кто в эти дни хоронит родных.

Израиль и Газа вновь наращивают взаимные ракетные обстрелы, израильские сухопутные войска развернулись вдоль границы с сектором. В ходе пресс-конференции представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что о начале наземной интервенции в секторе Газа может быть объявлено уже вечером.

То, что в российских СМИ поспешили назвать «очередной интифадой» — на самом деле предвестник тотальной войны между Израилем и ХАМАСом.

И эта война выбрала лучшее время для политиков с обеих сторон. Но не для людей.

Газа сильно пострадала в последние дни в результате ударов израильской авиации. На рассвете в четверг Израиль возобновил воздушные удары. Министерство внутренних дел Газы объявило, что израильский ракетный обстрел разрушил здание аппарата внутренней безопасности ХАМАС в Рафахе. Израильская армия объявила об уничтожении бригады палестинцев, которая собиралась осуществить запуск противотанковых ракет. Аэропорт Бен-Гурион сказал об отмене всех рейсов. Данные Flightradar свидетельствуют о десятках рейсов, которые были вынуждены вернуться или изменили курс, чтобы избежать ракет, выпущенных палестинскими группировками из сектора Газа.

В центре Газы разрушены высотные дома, в том числе и жилые. Министерство здравоохранения Газы объявило, что с момента эскалации насилия в понедельник было убито по меньшей мере 67 человек, среди них и дети. Однако есть свидетельства того, что армия Израиля пытается минимизировать жертвы среди мирного населения. Так, например, было с Бурж Аль-Шурук — это 13-этажная высотка в центре города, где базируются офисы многочисленных СМИ. Утром в среду всем сотрудникам здания поступили звонки и эсэмэски, которыми они были предупреждены о предстоящем вечером ракетном обстреле. Дав людям время забрать вещи и покинуть здание, израильская армия уничтожила его.

Последствия ракетного обстрела Израилем высотки Бурж Аль-Шурук в Газе. Фото: ЕРА

Атака на Бурж Аль-Шурук, как и атаки против других высотных зданий в центре Газы, имеют для Израиля символическое значение.

Но палестинцы не обращают внимания на высокие материи. На рассвете в четверг палестинские группировки обстреляли ракетами районы южной и центральной части Израиля; палестинские ракеты впервые достигли районов на севере еврейского государства. Одна из ракет упала на дом в Петах-Тикве, к востоку от Тель-Авива, в результате чего пять человек получили ранения. В Ришон ле-Цион, к югу от Тель-Авива, ракета также упала на жилой дом, правда, никто не пострадал. После относительно спокойного вечера среды, когда израильские телеканалы сообщали в основном о беспорядках в городах со смешанным населением, четверг в городах Израиля вновь наполнен воем тревожных сирен.

В заявлении израильской армии говорится, что с начала операции «Страж стен» из сектора Газа было выпущено около 1500 ракет, в результате чего погибло семь израильтян.

Разрушенный палестинской ракетой дом в Петах-Тикве. Фото: Reuters

Эскалация продолжается, несмотря на то, что многие мировые державы не прекращают призывать к миру обе воюющие стороны, в ожидании третьего заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится завтра. На двух предыдущих сессиях Совбез так и не сумел принять какое-либо консенсусное заявление по ситуации.

Такая «глухота» воюющих сторон не удивительна. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого ожидала потеря высокого поста и, не исключено, тюрьма по обвинениям в коррупции, и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, которому грозила потеря парламентского большинства — сейчас сидят в одной лодке. В ситуации открытого конфликта с палестинцами Нетаньяху, вероятно, с гораздо меньшим трудом сформирует правительство национального единства, сплотив израильских крайне правых вокруг себя. А в Палестинской автономии парламентские выборы и вовсе были отменены — и теперь ХАМАС сможет продавать палестинцам свою риторику сопротивления еще лет десять.

Исмаил Хания. Фото: ЕРА

Оба они — Хания и Нетаньяху — фактически нужны друг другу, особенно в условиях потери недавних внешнеполитических союзников.

Нетаньяху и израильтянам нужно выглядеть жестко, теперь, когда Трампа уже нет в Белом доме и его безоговорочная поддержка исчезла. А Хамасу нужно рассказать миру свою историю о стойком сопротивлении палестинцев — в то время, как Хезболла и Иран ограничили свою информационную поддержку его военной кампании.

Есть надежда, что эта война закончится, как только лидеры каждой из сторон гарантируют себе кресла на обозримое будущее.

Вадих Эль-Хайек, специально для «Новой газеты»

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