 

Израиль нанес удары по зданию банка и серверам ХАМАС в секторе Газа

15.05.2021, 2:09, Новости дня
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ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», – передает сообщение военных РИА «Новости».

«Только что истребители ВВС ЦАХАЛ ударили по туннелю на юге сектора Газа, принадлежащему ХАМАС, в котором находились серверы и военное оборудование», – добавила пресс-служба армии.

Туннель был расположен в непосредственной близости от детского сада и мечети, уточнили военные, «что еще раз доказывает, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов». В заявлении армии говорится, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время своих боевых действий.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.

Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».



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