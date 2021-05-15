 

Ястремская заявила, что запрещенные вещества в ее организм попали после секса

15.05.2021, 2:04, Новости дня
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Источники издания сообщили, что ее экс-бойфренд отрицает это. Он сообщил, что сдал кровь и написал письмо в трибунал Международной федерации тенниса (ITF).

Экс-бойфренд рассказал, что отец Ястремской просил его взять вину на себя, а также просил сдать волосы для анализа, но получил отказ.

Слушания по делу Ястремской в ITF пройдут в мае.

Ястремская родилась 15 мая 2000 года в Одессе, она является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 31-е место.

Контекст:

Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Об этом 7 января сообщила ITF. В федерации уточнили, что допинг-пробу у Ястремской взяли 24 ноября 2020 года. Образец был направлен в лабораторию в Монреале. Там тест показал положительный результат – в образце был выявлен метаболит местеролона. Ястремская заявила, что не принимала запрещенные вещества.

Независимый теннисный трибунал отклонил просьбу украинской теннисистки разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

В Федерации тенниса Украины заявляли, что полностью доверяют Ястремской и уверены, что она не принимала препараты, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством

3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию теннисистки о временном отстранении от турниров.

Спортивный арбитражный суд 7 мая отклонил вторую апелляцию Ястремской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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