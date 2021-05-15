Подведены итоги регистрации на праймериз “ЕР”: половина кандидатов – новички

Треть участников праймериз представляют волонтерские и общественные организации. Беспартийных на предстоящем голосовании будет 48%.

“Существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны», – сказал Карелин.

Средний возраст участников праймериз – 41 год. Каждому третьему – меньше 35 лет.

По словам Карелина, на все заявители четко понимали, для чего существует партийная площадка для выдвижения. С кандидатами беседовали, и те, кто впервые идет в политику, оставались твердыми в своих намерениях участвовать в выборах в Государственную Думу, рассказал он.

На предварительном голосовании новички будут конкурировать с теми, кто имеет опыт депутатской деятельности. Партия поддерживают начинающих, подчеркнул Карелин.

Предварительное голосование “Единой России” состоится с 24 по 30 мая. Для участия в качестве избирателя необходимо верифицироваться на портале “Госуслуги”.

Итоги подведут 1 июня. Затем списки “ЕР” на выборах в Госдуму утвердит партийный съезд.