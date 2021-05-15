 

Правительство РФ внесло США и Чехию в перечень «недружественных стран»

15.05.2021, 1:26, Разное
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Правительство РФ утвердило перечень «недружественных стран». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в список вошли две страны — США и Чехия. Дипмиссия Чехии, как следует из распоряжения правительства, может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в РФ, США — ни с кем.

При этом накануне правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на прием на работу в представительства США в РФ иностранных граждан. Изменится ли порядок выдачи виз гражданам России, в сообщении не уточнялось.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, ограничивающий возможность (вплоть до полного запрета) найма россиян на работу в дипломатические представительства государств, которые совершают «недружественные действия» в отношении России. Согласно документу, заключенные до вступления в силу указа договоры с физлицами, количество которых превышает определенное правительством, будет необходимо прекратить.

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Bellingcat: шесть сотрудников ГРУ участвовали в операции по взрыву склада боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году

МИД Чехии 17 апреля заявил о высылке российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, из-за причастности разведки РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. МИД РФ в ответ также объявил о высылке нескольких сотрудников дипмиссии в Москве. Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля, — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как позднее выяснил Bellingcat, как минимум шесть сотрудников подразделения №29155 Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ или ГРУ) предположительно провели спецоперацию в Чехии, которую власти республики связали со взрывом склада боеприпасов во Врбетице.

Источник: Новая газета



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