В мире: Эрдоган способен угрожать Израилю только на словах

Президент Турции вмешался в арабо-израильский конфликт – он назвал «долгом человечества» остановить «террористическое государство» Израиль. «Израиль перешел все границы», заявляет Эрдоган. Означают ли его слова, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в карабахском конфликте?

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал свое телеобращение по случаю праздника Ураза-байрам для громких внешнеполитических заявлений. В частности, он подверг резкой критике политику еврейского государства. «Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы», – сообщил Эрдоган и пообещал поддержать палестинских боевиков с той же решительностью, с какой он поддерживал азербайджанскую армию в Нагорном Карабахе.

Турецкий лидер уже провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Палестине. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – предупредил Эрдоган.

Во время телефонной беседы с палестинским лидером Махмудом Аббасом Эрдоган резко осудил действия израильских военных против толп мирных мусульман в Иерусалиме, у мечети Аль-Акса на Храмовой горе – одной из трех главных святынь мусульманского мира. Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, «и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – заверил президент.

Считается, что именно турецкая поддержка, в частности поставки боевых дронов, оказалась решающей для победы армии Азербайджана в недавней войне в Карабахе. Только в прошлом году поставки турецкого оружия Баку выросли в шесть раз по сравнению с 2019 годом, составив 123 млн долларов. Кроме того, в азербайджанскую армию прибыли сотни турецких военных инструкторов. По данным прессы, в планировании операций армии Азербайджана участвовали генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-й полевой армией сухопутных войск Турции, и начальник оперативного управления сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай.

Столкновения в Израиле продолжаются с 7 мая, когда вспыхнули первые стычки между мусульманами и израильскими полицейскими у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это стало поводом для массовых ракетных ударов, которые с 10 мая обрушили на Израиль боевики движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа (часть Палестины).

Армия Израиля отвечает точечными ударами по инфраструктуре, будь то склады с оружием и штаб-квартиры. По данным Красного Полумесяца, к пятнице погибло не менее 119 палестинцев, ранено около 300. Израиль потерял восемь человек. К пятнице конфликт перекинулся и на Западный берег реки Иордан (другая часть Палестины). Число арабов, погибших там в столкновениях с израильской полицией, увеличилось до десяти, сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса».

Политики в Анкаре тем временем уже всерьез обсуждают возможность отправки своих солдат в Израиль, правда, лишь в качестве «голубых касок». Зампред комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар заявил РИА «Новости», что турецкие военные могут попасть в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил. Для такой отправки потребуется согласие парламента, напомнил депутат. Как предполагает Чонкар, правительство Турции проводит консультации по данному вопросу с другими государствами и с Организацией исламского сотрудничества.

Глава центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает, что у Эрдогана на самом деле нет возможностей для прямой военной поддержки ХАМАС. «Анкара не может поставить в Палестину какие-нибудь вооружения, потому что сектор Газа изолирован от внешнего мира израильскими силовиками. Не может же Турция просто взять и начать войну с Израилем. Она может только дать деньги ХАМАС, но и самостоятельно купить на них оружие палестинцам тоже сложно – с учетом того, что сектор Газа остается в блокаде», – говорит эксперт.

Слова Эрдогана обращены прежде всего к исламской общественности, полагает Семенов. «Речь идет лишь о моральной поддержке, о запуске дипломатических инициатив – возможно, вкупе с Россией – в рамках Совбеза ООН, о чем Эрдоган недавно говорил с со своим коллегой Владимиром Путиным. Также Турция может пробовать оказывать давление на Израиль через арабские государства. В общем, предпринимать дипломатические усилия по поиску партнеров или союзников на этом пути», – полагает Семенов.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий не исключает, что Москва действительно попробует договориться с Анкарой, как это произошло в Сирии. «Турция для РФ – сложный партнер, особенно с таким лидером, как Эрдоган, но без нее никак на Ближнем Востоке», – отметил Дробницкий.

Что касается США, то там, по его словам, многие недоумевают насчет того, почему администрация Джо Байдена почти никак не реагирует на войну в еврейском государстве. «Республиканцы ругают Байдена за то, что он не поддерживает Израиль. Левое крыло Демократической партии, наоборот, требует надавить на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, потому что для них он – враг, нарушитель прав человека», – полагает Дробницкий. Но, похоже, Байден решил сосредоточиться на Иране, оставив за скобками арабо-израильский конфликт, полагает эксперт.

Бывший посол Израиля в Москве, бывший шеф спецслужбы «Натив» Цви Маген подчеркивает, что турецкий лидер угрожает военной державе, которая может «снести его режим». «Зачем он это делает? Эрдоган прекрасно понимает, с кем имеет дело, поэтому ни к каким конкретным действиям не приступает, зато набирает политические очки, – уверен израильский эксперт. – Главный интерес Эрдогана – стремление к гегемонии в исламском мире». Впрочем, Маген не исключает, что Анкара все же способна предпринять кое-какие конкретные шаги – например, отправить очередную «Флотилию свободы».

Как известно, весной 2010 года Турция направила на прорыв блокады в сторону Газы «Флотилии свободы», состоявшую из шести судов во главе с турецким паромом «Мави Мармара». Израильские ВМС перехватили конвой. В столкновении погибли девять пропалестинских активистов, в основном граждане Турции. Этот инцидент привел к затяжному кризису в отношениях Анкары и Иерусалима.

«Флотилия свободы» показала следующее: посылать боевиков на прорыв израильской системы безопасности опасно для их жизни, напомнил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «Вряд ли сейчас кто-то рискнет повторить нечто подобное, тем более в регионе идет настоящая война. Любой корабль, который двинется в сторону Газы, будет потоплен. Эрдоган это прекрасно понимает», – уверен Сатановский.

Сатановский напомнил, что правящая в Турции Партия справедливости и развития связана с семейством партий «Братья-мусульмане», к которым относится и ХАМАС. Этим можно объяснить солидарность, которую проявляет Эрдоган по отношению к палестинским боевикам. Однако новый виток ссоры с еврейским государством лишь ухудшит для Турции расклад сил в регионе, полагает политолог. «Чем глубже Эрдоган закопает свои отношения с Израилем, тем лучше будет Кипру и Греции, его прямым соперникам в спорах вокруг шельфа Восточного Средиземноморья», – предрекает Сатановский.

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