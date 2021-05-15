 

Задержанный за взятку сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца

15.05.2021, 1:22, Новости дня
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Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин, младший сын экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина, отправлен под стражу на два месяца.

«Меркушкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального СК РФ об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – говорится в сообщении на сайте регионального СУСК.

Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин, младший сын экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.

Задержание произвели в рамках уголовного дела о взятке в 7 млн рублей главе отделения мордовского центробанка. Взятку дали, чтобы не были приняты меры «по проверке, вскрывшей серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший.



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