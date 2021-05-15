 

США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита

15.05.2021, 1:22, Новости дня
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.

«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.

По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.

Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.

В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты РФ в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.

В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля РФ утвердила новую программу развития Арктики.



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