 

В Украине появится система оповещения о чрезвычайных ситуациях – глава Минцифры

15.05.2021, 1:10, Новости дня
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Об этом вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в ходе онлайн-брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 14 мая, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Важным элементом построения этого мультиплекса является создание системы уведомлений о чрезвычайных ситуациях. Мы видим, что происходит в Израиле, и видим, что система оповещения должна работать в государстве. Этот проект позволит найти решение, построить, чтобы [система] заработала в нашей стране”, – сказал Федоров.

Контекст:

СНБО на заседании 14 мая утвердил создание государственного мультиплекса MX-7. Сеть будет бесплатно транслировать от 10 до 12 каналов, ожидается, что до конца года она покроет 95% территории Украины, в том числе приграничные территории.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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