Венедиктова объяснила сумму залога, которую прокуратура требовала для Медведчука

Венедиктова отметила, что в Уголовном процессуальном кодексе Украины есть пять видов преступлений, подозреваемым в которых может быть избрана безальтернативная мера пресечения в виде ареста без залога. Она предложила нардепам внести изменения в законодательство, чтобы к этому перечню добавились преступления против нацбезопасности.

“Почему такой залог? Друзья, а как написано в УПК? Мы же понимаем, что кто-то возмущен, а кто-то возмущен по-другому: “Как они вообще посмели, подозрения-залоги… Да как же так?” […] Снова же, УПК. Что там о залогах? От 80 до 300 прожиточных минимумов. Друзья, это очень мало. Я попросила 132 тыс. прожиточных минимумов. И сторона защиты говорила: “Что это за залог? Активы заблокированы, счета заблокированы. Почему он такой большой?” Мы не просто его выбрали. Мы понимали, что если суд пойдет на наш залог, потом будет апелляция – и мы двигаемся дальше”, – сказала она.

Генпрокурор отметила, что сторона обвинения руководствовалась суммой ущерба, имущественным состоянием подозреваемого и тяжестью преступления, которое ему инкриминируют.

“Чем руководствовались прокуроры? 38 млрд – ущерб. Мы просили более-менее десятую часть. Мы исходили из имущественного состояния подозреваемого – то, что мы понимаем, он мог себе позволить. И мы исходили из тяжести преступления. Если мы говорим о государственной измене, мы должны говорить не о каком-то минимальном прожиточном минимуме… Опять же, мы оставили это суду. Потому что если бы мы не вписали размер залога [в ходатайство об избрании меры пресечения], могли бы увидеть минимальный залог, который, возможно, сторона защиты могла бы основательно в суде доказать”, – сказала она.

Контекст:

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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