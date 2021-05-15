 

Собянин рассказал об антителах спустя почти год после прививки от COVID-19

15.05.2021, 0:26, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, у него почти через год после получения прививки от коронавируса сохраняются антитела.

«У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам градоначальника, 99% привившихся от коронавируса не заболевают. «Все чувствуют себя хорошо», – передает его слова РИА «Новости».

Мэр столицы также обратил внимание на важность вакцинации от коронавируса для населения. «Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь. Это гораздо большая потеря здоровья, даже потеря жизни. Ну зачем так рисковать, когда есть возможность избежать этого риска», – цитирует его ТАСС.

Собянин в сентябре сообщил президенту Владимиру Путину о том, что сделал прививку от коронавируса. Сам Путин недавно рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.



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