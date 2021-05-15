Конфликт со стрельбой между пешеходом и водителем Porsche в Екатеринбурге попал на видео

В Екатеринбурге пешеход перегородил дорогу автомобилю Porsche, который двигался по тротуару. Конфликт между мужчинами перерос в перестрелку.

По данным портала E1.RU, мужчина по имени Тарас отказался пропускать водителя на Porsche, который решил нарушить правила дорожного движения и двигался по пешеходной зоне. При этом водитель автомобиля утверждал, что движение по тротуару до места разгрузки разрешено. По его словам, он привез деньги.

Словесная перепалка между мужчинами переросла в серьезный конфликт, когда Тарас достал газовое оружие. В ответ другой участник потасовки – по данным СМИ, им является местный предприниматель Михаил Юркин – достал из багажника карабин «Сайга» и начал угрожать оппоненту.

После этого Тарас выстрелил и попал Михаилу в лицо, тот в ответ также произвел выстрел, но пуля попала в асфальт. Тарас обратился в больницу. Он утверждает, что выстрелом его зацепило по касательной.

«Я оборонялся. У меня перелом левой теменной кости. По определению есть тротуар, а он на него выехал. Я ему сделал замечание, а он давай меня матом крыть», – сообщил мужчина.

Автоправозащитник Кирилл Форманчук объяснил, кто их участников конфликта был прав. «Те случаи, когда разрешено движение по тротуару, описаны в ПДД. В этот Porsche не влезет что-то, что так нужно разгружать с каким-то трудом. Все, что влезет в Porsche, можно спокойно донести руками от места парковки. А человек, который перевозит деньги, не будет вступать в конфликты с пешеходами. Из всего можно сделать вывод, что никаких причин ехать по тротуару у водителя не было. Этот тротуар все используют для парковки, и оттуда регулярно эвакуируют автомобили», – сказал он.

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