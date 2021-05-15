Израильские войска открыли огонь на границе с Ливаном

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15.05.2021, 0:26, Новости дня
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Израильские военные открыли предупредительный огонь в воздух из автоматического оружия с целью отогнать демонстрантов с палестинскими флагами от рядов колючей проволоки в районе Сахль-эль-Хиям на границе с Ливаном, сообщил один из очевидцев.

«Израильские военные открыли предупредительный огонь в воздух из автоматического оружия с тем, чтобы отогнать демонстрантов от рядов колючей проволоки», – приводит слова одного из очевидцев ТАСС.

При этом он уточнил, что пострадавших в рядах протестующих нет. «Артиллерия израильских войск обстреливает сейчас пограничную полосу осветительными ракетами. Время от времени активисты на машинах с флагами проезжают по шоссе, которое идет вдоль заградительного забора», – добавил очевидец.

Ранее президент Ливана Мишель Аун назвал преступными действия израильских военных, открывших огонь по активистам, которые проводили акцию протеста у линии границы в знак солидарности с палестинским народом. «Израильские войска совершили преступление, ранив двоих демонстрантов, при этом один из них умер от полученного ранения в живот», – сообщил Аун, слова которого привела пресс-служба главы государства. Президент республики потребовал от МИД Ливана направить послание в Совет Безопасности ООН и поставить международное сообщество в известность об инциденте на границе.

Военнослужащие израильской армии в пятницу сделали несколько предупредительных залпов из танков по группе палестинцев и ливанцев, которые проникли через пограничные заграждения на территорию Израиля с юга Ливана. Один из активистов Мухаммед Тахан получил осколочное ранение в живот и был доставлен в больницу, где позже умер. Ливанские военные и миротворцы ООН, прибывшие на место, потребовали от нарушителей вернуться на ливанскую территорию и закрыли проход через проволочные заграждения.

Напомним, в четверг появились сообщения, что по северным районам Израиля из лагеря палестинских беженцев на юге Ливана запустили три ракеты. При этом ПВО Израиля не сработала при ракетном обстреле со стороны Ливана. Кроме того, 27 апреля израильские военные сбили прилетевший из Ливана беспилотник.



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